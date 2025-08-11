المركزية - اصدرت نقابة الصحافة اللبنانية، بيانا دانت فيه العدوان الاسرائيلي الذي طاول مجددا الاعلاميين في قطاع غزة موديا بحياة ٤ مراسلين من بينهم مراسلو قناة "الجزيرة" انس الشريف ومحمد قريقع، مستنكرة الامعان في "الاستهداف الممنهج للاعلاميين وحرب الابادة والتجويع في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وجاء في البيان: "ان مجلس نقابة الصحافة اللبنانية ،يجدد التعبير عن ادانته وشجبه وإستنكاره للنهج العدواني الإسرائيلي المتواصل القائم على الامعان والمضي بحرب الابادة في حق الشعب الفلسطيني، إرتكابا المجازر وحصارا وتجويعا لاكثر من مليوني مدني جلهم من الشيوخ والنساء والاطفال متوجة فعلها الاجرامي بارتكاب جريمة مع سبق الاصرار والترصد باستهداف خيمة للاعلاميين اثناء قيامهم بواجبهم المهني والانساني حيث ارتقى اربعة شهداء من بينهم الزميلان في قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع .

ان مجلس نقابة الصحافة اللبنانية يجدد ادانته وشجبه لهذه الجريمة الاسرائيلية المتمادية في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الاعلاميين ،ويدعو في هذا الاطار المجتمع الدولي الى تحرك عاجل لكبح جماح العدوانية الاسرائيلية ووقف حرب الابادة التي تش على الشعب الفلسطيني كما على الكلمة والصورة والاعلام في قطاع غزة .

ان مجلس النقابة، اذ يتوجه من أسر الشهداء ومن ادارة قناة "الجزيرة" والعاملين فيها بأحر التعازي ،باستشهاد الزميلين أنس الشريف ومحمد قريقع سائلين العزيز القدير للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان".