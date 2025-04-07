Apr 7, 2025 11:37 AMClock
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نفتالي بينت ردا على تصريح رئيس الشاباك السابق يورام كوهن: كنت مشغولا بتصفية حماس وكان نتنياهو مشغولا بتصفيتي

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