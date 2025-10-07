قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمته خلال فعالية "إيران المتضامنة"، إن "هذا النتاج الذي رأيناه في لبنان والمنطقة هو من عطاءات الإمام الخامنئي".

ولفت قاسم إلى أننا "خضنا معركة البأس وكانت معركة صعبة ومعقدة جداً لكننا خرجنا منها بقوة وعزيمة وثبات واستمرار".

وشدد على أن "أبناء السيد حسن نصر الله والقادة سيبقون في الميدان ولن يمكنوا العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه".

وهنأ قاسم إيران "على الصمود الأسطوري الذي حصل في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي".

وأشار الى أن "إيران تدفع الأثمان لأنها تقف مع الحق ومع فلسطين والمقاومة".

ولفت قاسم الى أنه "منذ انتصار الثورة الإسلامية والعقوبات قائمة ولكن الشعب الإيراني يتألق يوماً بعد يوم وبالمواجهة يثبت أنه أهل الميدان والحق".