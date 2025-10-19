أبرق الأمين العام ل"حزب الله" نعيم قاسم، إلى السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، معزيا باستشهاد ‏قائد هيئة ‏الأركان العامة اللواء الشهيد محمد عبد الكريم الغماري. وجاء في برقية التعزية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد القائد المجاهد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة ‏الأركان العامة، الذي ارتقى شهيداً على ‏طريق القدس مع ثلة من رفاقه، إثر استهداف جبان نفّذه ‏العدو الصهيوني المجرم.‏ نتقدم منكم، ومن القيادة اليمنية المجاهدة، والقوات المسلحة اليمنية الباسلة، والشعب اليمني الأبي، ‏ومن عائلة الشهيد وذويه ورفاق دربه، بخالص التعازي وأنوار التبريك، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده ‏بواسع رحمته ويرفع مقامه.‏ لقد نال القائد الجهادي الكبير الغماري، أشرف وسام بشهادته، بعد مسيرة جهادية ‏عامرة بالتضحيات، ‏وبعد أن قاد القوات المسلحة اليمنية ببسالة مساندًا غزة ‏وأهلها في وجه الإجرام الصهيوني الأميركي، ‏وحطّم هيبة القوات الأميركية في ‏البحر الأحمر، وقضّ مضاجع الصهاينة بضرباته القاسمة. ‏ إن استشهاد القادة الأطهار هو مفخرة وعزة للأمة، إذ امتزجت دماؤهم ‏المقدسة، من اليمن إلى لبنان ‏والعراق وإيران، بدماء الفلسطينيين في سبيل أقدس ‏قضية وفي وجه أعتى جبابرة الأرض.".

وتابع: "نُبارك لكم تعيين اللواء يوسف حسن المداني رئيساً لهيئة الأركان ‏العامة، ونتمنى له التوفيق والسداد في ‏هذه المسيرة الجهادية التي سار على خطاها الشهيد ‏الغماري، وإنّنا على ثقة أن هذه الدماء الزكية ستثمر بإذن الله ‏نصرًا مباركًا وعزًا ‏للأمة، وأن هذه المسيرة ستستمر بعزم القادة الشجعان والشعب الوفي الذين يحملون راية الدفاع ‏عن ‏كل الأمة وقضاياها".