أكدت اللبنانية الأولى نعمت عون، أن الفرحة ستعود إلى الجنوب، الذي يمثل انطلاقة لبناء لبنان الجديد، بفضل تضحيات أبنائه وصمودهم وتعلقهم بالأرض، إضافة إلى جهود جميع المؤمنين بلبنان.

جاء ذلك خلال جولة جنوبية استهلتها بزيارة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في الصرفند، حيث كانت في استقبالها رئيسة الجمعية عقيلة رئيس مجلس النواب رنده بري وعدد من المسؤولين. واطلعت عون على برامج التدريب والعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة، معبرة عن تقديرها للجهود المبذولة لضمان سلامتهم وإعادة تأهيلهم وتوفير ظروف عيش وفرص عمل ملائمة لهم.

بعد ذلك، انتقلت عون و بري إلى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية، حيث كان في استقبالهما محافظ النبطية هويدا الترك والمدير العام للمستشفى الدكتور حسن وزني، الذي رحب بالزيارة ووصفها بـ"الغالية على القلوب ومعبرة عن عظيم اهتمامكم وحرصكم على الوطن وفي قلبه الجنوب الذي كان ولا يزال خط الدفاع الأول عن لبنان". وأشاد بالدور الوطني للرئيس ميشال عون وعلاقته الوثيقة بالرئيس نبيه بري، مؤكداً حرصهما على لبنان كله.

من جانبها، أعربت عون عن سرورها بالوجود في النبطية، مشيرة إلى جذورها في العيشية القريبة من المدينة، وأكدت أن الجنوب صامد بفضل أبنائه وقياداته، وأنه سيكون انطلاقة جديدة للبنان وفخره، مشددة على أهمية التعاون بين جميع المسؤولين والمؤتمنين على الوطن لإعادة الفرحة إلى الجنوب.

كما نوهت بجهود الطاقم الطبي في المستشفى الذي عمل في ظروف صعبة دون توقف عن أداء رسالته الإنسانية، وجالت في مختلف أقسام المستشفى، بما فيها قسم الحروق والسرطان والقلب وغسيل الكلى.

وختمت جولتها بزيارة دارة الرئيس نبيه بري في المصيلح، تأكيداً على عمق الروابط الوطنية في الجنوب ودور قياداته في صون وحدة لبنان.