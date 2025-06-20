Jun 20, 2025 10:06 PMClock
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نعمة افرام لـ"جدل": الكيان الإسرائيلي لا يفكر دائمًا سياسيًا وخوفي من أن يكون الجرح الذي بدأ في إيران طويلًا

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