المركزية - في سياق متابعتها لاقتراحات القوانين التي تتعلّق بالمرضى والمسنّين في السجون اللبنانية، والتي سبق وأعدتها، زارت رئيسة جمعية "نضال لأجل الإنسان" ريما صليبا، وعضوا الهيئة الإدارية غنى الجردي والمحامي عمر الزعر، رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، ولجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، لاطلاعهما على الاقتراحات المذكورة والطلب من منهما إدراج هذه الاقتراحات على جدول الأعمال ومناقشتها.

"نضال لأجل الإنسان" خصّت في طلبها اقتراحَي القانونَين اللذين من شأنهما إنصاف المساجين الذين تخطّوا الـ75 من العمر، والذين تُشخّص حالتهم الصحية بالعمى أو الفالج أو الذين أصيبوا بمرض عضال ميؤوس من شفائه، أو الذين يعانون من مرض خطير يهدّد حياتهم أو حياة الآخرين من السجناء، أو أولئك الذين أصبحوا مقعدين غير قادرين على خدمة أنفسهم أو القيام بعمل ما، والذين أصبحوا في حالات صحيّة يُستحيل معها تشكيل أي خطر.

وقد أبدى رئيسا اللجنتين الاستعداد لإعطاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة ومتابعته من الناحية الإنسانية، خاصة في ظل ظروف السجون وما تشهده من تكرار في حالات الوفيات لهذه الفئة.