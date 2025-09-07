قال الوزير السابق المهندس وليد نصّار في عشاء مجلة الروابط في جبيل : "أنا على ثقة تامة بفخامة الرئيس العماد جوزاف عون وبقائد الجيش العماد رودولف هيكل ، وفخامة الرئيس يتعاطى مع ملف الأزمة بمنطق منصف وصلب وبروح وطنية مسؤولة.

كلاّم نصاّر جاء خلال حفل العشاء الذي دعت اليه مجلة الروابط بيوبيلها الفضي في مجمّع الأوريزون - جبيل تحت بركة غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي ورعاية الوزير نصّار ، وحضره: ممثل غبطة البطريرك الراعي النائب البطريركي المعاون المطران الياس نصّار ، راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران ميشال عون ، النائب سيمون أبي رميا ، السيدة مي الحواط ممثلة للنائب زياد الحواط الموجود خارج لبنان ، القائمقام نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية جبيل الدكتور جوزف الشامي ، المديرة العامة للأحوال الشخصية رودينا مرعب ،رؤساء بلديات ، مخاتير وحشد من فاعليات قضاء جبيل .

بداية النشيد الوطني ثم فيلم وثائقي عن مسيرة "الروابط" وقدمت الاحتفال الدكتورة زينة زغيب .

نصّار

النائب البطريركي المطران الياس نصّار تلا رسالة البطريرك الراعي الى "الروابط" وجاء فيها:

"البركة الرسولية

تشمل الأستاذ جورج كريم ناشر مجلة الروابط المحترم.

يسعدني أن أوجه إليك تحيتي وتقديري بمناسبة اليوبيل الفضي لمجلة "الروابط التي منذ خمس وعشرين سنة تصدر ورقيا والكترونيا، في خدمة الصحافة المناطقية الحرة. وأحيي المشاركين في هذا العشاء، لقاء صداقة ومحبة، يجمع أصحاب فكر ورأي وتطلع، ولا سيما صاحب الرعاية معالي الوزير السابق المهندس وليد نصار.

لقد بلغت مجلة "الروابط أهدافها، بأن تكون مناطقية تهتم بشؤون الأرض والمجتمع والناس، وبشؤون الحياة اليومية، بحيث تكون الناطقة بهموم الناس، والمعبرة عن أمانيهم وتطلعاتهم. وهكذا تصبح الصوت الأول والمدوي لدى المسؤولين، لإصلاح الفساد، وتصويب الإعوجاج، وإحقاق الحق، ورفع الظلم والتعديات، واحترام قواعد الحياة العامة في البيئة والصحة والنظافة، واحترام حقوق الآخرين.

ووضعت هدفا أساسيا لها أن تشد روابط الوحدة، إذ تجمع ولا تفرق، تبلسم ولا تجرح، تصدق ولا تكذب. فالحقيقة رائدها، والناس همها، والأرض كنزها...

وختم :" أيها العزيز الأستاذ جورج كريم، أهنئك من صميم القلب بيوبيل مجلة الروابط" الفضي، ونتمنى لها المسيرة في تقدم مستمر نحو يوبيلها الذهبي

كريم

صاحب مجلة الروابط جورج كريم قال في كلمته ، بأن إصدار مجلة مناطقية كان حلماً يراوده منذ مطلع شبابه وتحقق مع اصدار اول عدد في ايار 1998 وان فلسفة الروابط تقوم على الأرض والناس والوطن وبلاد جبيل في اولى الإهتمامات.

نصار

الوزير نصار ، بعد أن هنأ الروابط بيوبيلها الفضي متحدثا عن عصامية ومناقبية وصداقة صاحبها جورج كريم ، قال : " استوقفني اليوم، خلال جلسة مجلس الوزراء، بندا يتعلّق بموضوع حصر السلاح. هذا أعادني بالذاكرة إلى 27 تشرين الأول، إبّان حكومتنا السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وفي فترة الفراغ الرئاسي، حيث كنّا وزراء نناقش القرار الدولي 1701، ولا سيما المتعلق بوقف إطلاق النار.

بعدها بأسبوعين عُقدت جلسة استثنائية في مدينة صور داخل إحدى الثكنات العسكرية، بحضور العماد جوزاف عون الذي كان يومها قائد الجيش، والعميد رودولف هيكل الذي كان يشغل منصب مدير العمليات قبل أن يتسلّم قيادة الجيش لاحقًا. وقد كنت حاضرًا في تلك الجلسة التي شارك فيها عدد من الوزراء، بينهم من كان يقاطع جلسات مجلس الوزراء.

أنا على ثقة تامة بفخامة الرئيس العماد جوزاف عون وبقائد الجيش العماد رودولف هيكل. فهذا الملف دقيق وحسّاس، وفخامة الرئيس يتعامل معه بمنطق منصف وصلب، وبروح وطنية مسؤولة. الأمر لا يتصل فقط بإقرار وتنفيذ قرارات الحكومات السابقة، أو بما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، بل يتعدّاها إلى قناعة راسخة لديه بأن السلم الأهلي خط أحمر.

أتمنى له كل التوفيق في هذه المهمة الوطنية الصعبة.

إنّ مدينة جبيل وقضاءها يملكان كل المقوّمات السياحية والإعلامية التي تخوّلهما أن يكونا وجهة مميّزة على مستوى لبنان والعالم.

قبل ثلاث سنوات، حظيت بشرف رئاسة اللجنة العليا المنظِّمة لزيارة الحبر الأعظم إلى لبنان، بمرسوم جمهوري. يومها زارنا فريق من الفاتيكان، وكان معنا سيادة المطران ميشال عون على رأس اللجنة. أذكر أنّ برنامج البابا تضمّن زيارة كنيسة مار شربل في عنايا. واليوم، ومع الحديث المتزايد عن زيارة مرتقبة للبابا إلى لبنان، نأمل أن تشمل زيارته قضاء جبيل وعنايا، لما لذلك من قيمة كبرى لقضائنا في مجال السياحة الدينية، تحت بركة القديس شربل.

علينا أن نكون على أتمّ الجهوزية، ليس فقط بلدية عنايا، بل اتحاد بلديات قضاء جبيل وكل بلديات المنطقة، استعدادًا لهذا الحدث. ونعلّق آمالًا كبيرة على بلدية جبيل المنتخبة حديثًا برئاسة الدكتور جوزف الشامي ونائبه زاهر أبي غصن وأعضاء المجلس البلدي، لكي يضعوا خطة اجتماعية وسياحية مستدامة على مدى السنوات الست المقبلة.

نحن كمواطنين جبيليين، كنّا وسنظل إلى جانب البلدية، داعمين لها قبل الانتخابات وبعدها. لكن في الوقت نفسه، سنبقى مراقبين، احترامًا لإرادة الجبيليين الذين منحوا ثقتهم للمجلس الحالي، رغم وجود خيارات أخرى. المطلوب أن نتكاتف جميعًا ونتجاوز الخلافات السياسية، لأنّ جبيل تستحق أن نضعها فوق كل اعتبار، فهي أكبر منّا جميعًا.

وإلى كل البلديات أقول: أمامكم مسؤوليات وواجبات، والناس الذين انتخبوكم لهم الحق بمحاسبتكم ومراقبة عملكم. وحدهما المحاسبة والشفافية قادرتان على إيصالنا إلى مشاريع أكبر وأفضل.

ونحن مقبلون على انتخابات نيابية في أيار المقبل، وقد شدّد فخامة الرئيس على ضرورة إجرائها في موعدها. وأنا على ثقة أنّ الجبيلي سيُحسن الاختيار، سواء على صعيد الترشيحات والتحالفات والاختبارات، ولن تكون المفاجآت محصورة في دائرة كسروان – جبيل، بل ستشمل كل لبنان ."

بعدها جرى تقديم الدروع ثم قطع قالب حلوى المناسبة .