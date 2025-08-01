Aug 1, 2025 3:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نصار: يجب ان يكون هناك قناعة ان الشراكة تكون بوجود دولة مكتملة الاوصاف وعلينا بناء لبنان وحل موضوع السلاح بأسرع وقت ممكن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o