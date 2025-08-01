Aug 1, 2025 3:16 PMClock
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نصار: ليس من مصلحة احد ان يضع نفسه بمواجهة الدولة اللبنانية وعلى الجميع الاختيار اما ان يكون شريكا في بناء الدولة اما ان يختار ان يكون بمواجهة الدولة

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