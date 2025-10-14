آخر الأخبار
12:52 PM
أبرز الأحداث
نصار: لا جدول زمنيا لإنهاء هذا الملف ولكن هناك أطر قانونية على الجانبين احترامها، ويجب أن يكون العمل بأسرع وقت والمهم التأكيد على سيادة الدولتين ورغبة التعاون لدى الطرفين
ترامب: أمرت بتنفيذ ضربة على سفينة تابعة لمنظمة إرهابية قبالة فنزويل...
2025-10-14 20:57:09
أبرز الأحداث
عائلات الأسرى الإسرائيليين العائدين: لا بد من تشكيل لجنة تحقيق رسمي...
2025-10-14 20:47:59
أبرز الأحداث
وزير المال الإسرائيلي سموتريش: الضغط العسكري فقط يُعيد المختطفين
2025-10-14 20:34:20
أبرز الأحداث
ترامب: جثث القتلى لم تعُد كما وُعدنا والمرحلة الثانية تبدأ الآن
6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب
فعالية المضادات الحيوية تتراجع بنسبة 40% في العالم
أربعة أسباب رئيسية للجلطات والنوبات القلبية.. ما هي؟
بعد قرار سحب منتجاتها من السوق.. "مياه تنورين" تردّ غدا.. والبلدية: لإعادة الفحوص سريعًا
تعاون بين مستشفى رزق والإعلامية ريما كركي
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
7:54 PM
إسرائيل تقلّص المساعدات لغزة وسط أزمة رفات...
7:33 PM
وزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": علمتني...
6:41 PM
الحجار: أطمئن أهلنا في طرابلس بأنّ الدولة ...
5:11 PM
اتفاقية قضائية قريبة بين لبنان وسوريا ونصا...
5:00 PM
ماكرون في رسالة إلى عون: مؤتمران لدعم لبنا...
3:10 PM
حصر السلاح والـ1701 في لقاءات وزير الدفاع
2:20 PM
بري يتابع المستجدات مع متري ورحال ويلتقي ك...
3:34 PM
لقاءات سرية ولكن...علاقات ايران مع الرياض ...
11:41 AM
الحزب نحو تجديد حملاته على بعبدا.. بانتظار...
