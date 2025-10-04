12:33 PMClock
نصار في ما خص موضوع الموقوفين السوريين في لبنان: هناك إيجابية في التعاطي من قبل الطرفين، ولكن الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني

