Oct 10, 2025 1:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نصار: في زيارة الشيباني الى بعبدا لم يتم التطرق إلى التفاصيل المتعلقة بملف المحكومين والموقوفين السوريين في لبنان وهناك اقتراحات متعددة لها علاقة بهذا الموضوع ستتبلور لاحقًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o