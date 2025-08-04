Aug 4, 2025 3:31 PMClock
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نصار عن انفجار المرفأ: ما حصل هو جريمة بحجم كارثة وهناك ثقة عبّر عنها أهالي ضحايا المرفأ بالقاضي بيطار وكنت حريصًا على تبادل المعلومات بين فرنسا والقاضي بيطار والاجتماع معه

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