اعتبر وزير العدل عادل نصار أن سياسة المماطلة وكسب الوقت لتأخير تسليم السلاح إلى السلطات اللبنانية لا تخدم لبنان ولا جمهور حزب الله، بل تجرّ عليهما الويلات.

نصار وفي منشور على منصة "أكس"، قال:"



١. انتهت نظرية "وحدة الساحات"، فكل ساحة انهارت بمفردها، من دون أي تضامن فعليّ أصلًا.

٢. انتهت نظرية "توازن القوة"، باعتراف أصحاب هذه النظرية أنفسهم.

فماذا ينتظر بعد؟"

وتابع:" إنّ المسؤولية تقع أولًا على جمهور حزب الله قبل سواه، للمطالبة بوقف هذا الابتزاز، والانخراط في مشروع بناء الدولة وإعادة الإعمار وحماية لبنان. الوقت يداهمنا جميعًا، والسلاح خارج الدولة لم يعد عنوانًا ل "قوة ردع"، بل عنوانًا للويلات، والحروب العبثية الخاسرة، والمواجهات الداخلية الكارثية على الجميع."