Jul 4, 2025 9:52 PMClock
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نصار ردًا على سؤال عمّا إذا كان عدم تسليم حزب الله سلاحه سيؤدي إلى حرب جديدة: نحن أمام مأزق داخلي كبير وأمام مخاطر كبيرة إن كانت أمنية أو تتعلق بإعادة الإعمار وغيره

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