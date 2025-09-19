أكد وزير العدل عادل نصار، في مقابلة مع “الحدث”، أن “حصر السلاح شرط أساسي لبناء الدولة ولا رجعة عنه”، معتبرا أن “حزب الله يجب أن يكون في خدمة الدولة وليس العكس، ولا يجوز لحزب الله أن يفرض رؤيته على الدولة”.

من جهة ثانية، شدد نصار على “أننا معنيون بأي معتقل لبناني في السجون السورية”، مشيرا إلى أن “الرئيس السوري قال إنه لن يتطرق لمسألة معتقلي حزب الله في سوريا”.

وقال: “ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هنيبعل القذافي”، مضيفًا: “تواصلنا مع السفير البلغاري بالنسبة لتوقيف صاحب سفينة الأمونيوم”.

بالمقابل، أكد وزير العدل عادل نصار أن التواصل جارٍ ونتابع موضوع مالك سفينة "روسوس"، مشددًا على أن الملف سيصل إلى السلطات الرسمية في بلغاريا بأسرع وقت ممكن.

وفي مداخلة عبر الـ mtv أشار إلى أن تصويت المغتربين شرط أساس للمصلحة العامة ولحقوق الإغتراب اللبناني، والموضوع يجب أن يُبتّ في مجلس النواب، فهو ليس من صلاحية الحكومة.

ونفى حصول مشادة كلامية في جلسة مجلس الوزراء بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام، موضحًا أن ما جرى هو تباين في وجهات النظر، مشيرًا إلى أن موقفه واضح لناحية حق المغتربين بالتصويت للـ 128 نائب.

وقال: "خلال فترة طويلة كان القضاء معطّلًا لأسباب عدة، والآن تمت التعيينات القضائية والتشكيلات القضائية، وعاد القضاة لعملهم بمراكزهم الجديدة، آملًا أن يقوم القضاة بالإجراءات القضائية بسرعة ورصانة لأنه لا يمكننا الاستمرار بالحالة التعطيلية التي كانت موجودة في السابق."