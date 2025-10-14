12:47 PMClock
أبرز الأحداث
نصار بعد لقائه نظيره السوري: تناقشنا في صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها إطار قانوني، وفيما يتعلق بالإستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الإغتصاب

