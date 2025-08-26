Aug 26, 2025 10:49 PMClock
نصار: السلاح للدولة فقط ولبنان لا ينفّذ إملاءات خارجية

أكد وزير العدل عادل نصار في حديث إلى قناة "الشرق" مساء اليوم الثلاثاء أن الخطة التي ستُطرح قريباً في مجلس الوزراء ستشمل حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية حتى نهاية العام 2025، مشدداً على أن هذه الخطة تمثل مطلباً وقراراً داخلياً لبنانياً بالدرجة الأولى، بعيداً عن أي إملاءات خارجية.

واعتبر نصار ان الحكومة باتت في "المراحل الإجرائية لتنفيذ قرار حصر السلاح"، لافتاً إلى أن عملية التسليم يجب أن تشمل جميع المناطق اللبنانية، "جنوب الليطاني وشماله على حد سواء".

وأضاف، "جيش لبنان قادر على حصر السلاح في يد الدولة، ولا مجال للحديث عن أي تهجير للبنانيين في سياق تنفيذ هذا القرار، بل على العكس، الهدف هو تعزيز الاستقرار وحماية وحدة المجتمع".

