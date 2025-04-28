المركزية - اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي، مع عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الأعضاء في المجموعة الدولية والأبحاث المعنية بقضايا الأقليات في الشرق الاوسط برئاسة إتيان بلان والذي يزور لبنان ضمن جولة إقليمية.

وقد تناول البحث الاوضاع في لبنان ونظام عمل المؤسسات والإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة بالإضافة الى المستجدات الأقليمية.

نقابة محامي الشمال: واستقبل الرئيس سلام نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن، يرافقه وفد من النقباء السابقين وأعضاء مجلس النقابة.

بعد اللقاء قال النقيب الحسن: "تحدثنا في عدة مواضيع تخص المحامين والقضاء واستقلاليته اضافة الى التشكيلات القضائية وأوضاع قصور العدل والسجون في لبنان، وقد شكرنا دولة الرئيس على الجهود التي يبذلها في سبيل ذلك، كما أثنينا على عمل وزيري الداخلية والعدل لجهودهم في سبيل معالجة مشكلة اكتظاظ السجون ، كما طلبنا من دولة الرئيس وضع خطة استثنائية للأمن في طرابلس وفي الشمال عامة، وإزالة المخالفات عن الكورنيش البحري وعن سائر الأماكن العامة الموجودة في طرابلس وضبط الأمن ومعالجة مشكلة السير".

اضاف: "تطرقنا ايضا الى موضوع مطار الشهيد رينيه معوض والمنطقة الاقتصادية الحرة ومرفأ طرابلس وإعطائه الفرص المتكافئة مع مرفأ بيروت لاستقبال الشحنات البحرية ، كما تكلمنا عن معرض طرابلس وامور اخرى واهمها الكابل الضوئي الموجود في طرابلس التي تهتم به دول عربية منها العراق ، والتي تهتم أيضا بتشغيل منشآت النفط في المدينة، ومد أنبوب النفط الذي هو شريان أساسي للعراق وللبنان ،وقد لقينا تجاوبا من دولة الرئيس. كما تطرقنا إلى ودائع النقابات في مصرف لبنان وفي المصارف ، ومنها صناديق التعاضد وصندوق التقاعد الموجود في المصارف وقد لفت نظرنا دولة الرئيس أن هذا الأمر ذكر في القانون المحال إلى مجلس نواب الذي صدر، وهناك مراعاة لامور المتقاعدين، وبحثنا في امور إدارية تتعلق في تحسين الإدارة وتحسين العمل القضائي في لبنان".

شبكة القطاع الخاص: واستقبل رئيس الحكومة وفدا من شبكة القطاع الخاص اللبناني ضم ناي الهاشم، فريد فخر الدين وايمان طبارة التي قالت بعد اللقاء: "متابعة للاجتماع السابق مع دولة الرئيس قدمنا الدراسة التي وضعناها وهي تتلخص بمراجعة سريعة للهيئات وأجهزة الرقابة المتعلقة بديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام، لتفعيل هذه الأجهزة ومقاربتهم بشكل واقعي وإضافة توصيات لكي نستطيع كقطاع خاص العمل ضمن الأطر القانونية".

بدوره قال فخر الدين: "طلبنا من الرئيس سلام حضور ورعاية مشروع القطاع الخاص اللبناني وهو منصة لخلق فرص عمل أكبر للبنانيين عبر التعاون بين القطاعين الخاص و العام والمؤسسات التربوية والمدنية ، والذي سيقام في ٢٩ ايار المقبل حيث سيتناول قضايا التربية والصحة والامن الغذائي والطاقة والسياحة وغيرها".

خريجي هارفارد: واستقبل الرئيس سلام وفدا مشتركا من رابطة خريجي جامعة هارفرد ومن رابطة خريجي ادارة الاعمال في الجامعة برئاسة الرئيس الفخري الدكتور حبيب الزغبي الذي اوضح، ان الوفد وضع كافة امكاناته بتصرف الحكومة ورئيسها للمساعدة في نهوض لبنان، كما تطرق البحث الى عدد من القضايا المتعلقة بموضوع النفط والنقل اضافة الى الاوضاع المالية.

معهد الشرق الاوسط- واشنطن: كما استقبل رئيس مجلس الوزراء في السرايا بعد ظهر اليوم وفدا من معهد الشرق الاوسط- واشنطن برئاسة عضو مجلس امناء المعهد الجنرال جوزف فوتيل، وضم الوفد نائب الرئيس الدكتور بول سالم وكلا من : المقدم براين سيرسي، ماري بولز بيتي دوردال، جنيفر جيغليو، الكولونيل نتانيال هيوستن، ندى حمادة، كورتني لوبل، فراس مقصد، ميشال فوتيل ومانيوس شولتز.

واستمع الوفد خلال اللقاء الى رؤية الرئيس سلام وما تحقق منذ استلامه مهامه ولغاية اليوم والانجازات العديدة على الصعيدين الأمني والسيادي وعلى صعيد اتفاق وقف اطلاق النار، والعثرات والتحديات التي لا تزال باقية وخصوصا بقاء الاسرائيليين في المواقع الخمسة.

وتم التطرق الى الانجازات في الملفات الاقتصادية والمالية وخصوصا قانون السرية المصرفية الذي تم تمريره في مجلس النواب الاسبوع الماضي، اضافة الى ذهاب وفد وزاري الى واشنطن والمحادثات التي اجراها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات اقتصادية اخرى وهذه كلها بداية واعدة للموضوع الاقتصادي .

وعرض الرئيس سلام ايضا لاهمية استقلال القضاء ومشروع القانون الذي سيرسل الى مجلس النواب في هذا الشأن، واعطى تقييما لقراءته لوضع لبنان ضمن التغييرات الإقليمية خصوصا في سوريا، وانفتاح دول الخليج على سوريا ولبنان وأهمية رفع العقوبات عن سوريا ليستفيد لبنان من هذه الفرص.

واستمع الوفد بدقة الى ما تناوله الرئيس سلام ووعد بأن يقوم في واشنطن بجهود للتشجيع على دعم لبنان ودعم الدولة والجيش والمسار الإصلاحي الاقتصادي وصولا الى فرصة لاعادة انعاش الاقتصاد اللبناني.