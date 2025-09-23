المركزية - تنظّم جمعيّة "أرواح القمم" (Summit Souls) برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع بلديّة جبيل-بيبلوس وswim initiative " نشاطاً رياضيّا خيريّاً، يهدف الى دعم مرضى السرطان، وذلك الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الأحد ١٢ تشرين الأول المقبل، عند مرفأ جبيل.

يشمل البرنامج سباحة لمسافة ٣ كلم (للمحترفين)، ومشي ٣ كلم في شوارع المدينة، وجري لدورات عدّة، بالإضافة إلى جولة دراجات.

اللباس الموحّد هو الأبيض أو الزهري، على أن تُختتم الفعالية بشهادات حيّة يقدّمها مرضى السرطان وعائلاتهم بالتعاون مع "جمعية باربرا نصّار".