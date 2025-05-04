May 4, 2025 2:05 PMClock
أبرز الأحداث
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نسبة الاقتراع حتى الساعة الثانية: 26,31 كسروان 36,30 عاليه 25,59 جبيل 34,86 بعبدا 21,92 المتن الشمالي 22,56 الشوف26,15

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