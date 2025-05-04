May 4, 2025 10:45 AMClock
أبرز الأحداث
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نسبة الإقتراع حتى قرابة الساعة 11: جبيل 13.04% - كسروان 15.02% - المتن 7.35% - بعبدا 8.06% - عاليه 9.27% - الشوف 9.17%

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