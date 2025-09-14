آخر الأخبار
Sep 14, 2025 10:02 PM
أبرز الأحداث
نديم الجميّل: نريد ترسيم حدودنا مع إسرائيل ولن نرضى أن نكون خارج الإجماع العربي ومصلحة لبنان العليا ولا نريد أن نبقى ساحة يستعملها كلّ من يريد لتحقيق أهدافه ومصالحه الخاصة
الجيش: بتاريخ 15 /9 /2025، ما بين الساعة 15.00 والساعة 18.00، ستقوم...
2025-09-15 14:51:51
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف وتدمير برج الغفري في مدينة غزة
2025-09-15 14:43:16
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة ...
2025-09-15 14:41:27
منعاً لانتحال الصفة.. دعوة من نقابة الصحافة الى المواقع الالكترونية
الجيش: بتاريخ 15 /9 /2025، ما بين الساعة 15.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة المجيدية - حاصبيا
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف وتدمير برج الغفري في مدينة غزة
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة
كنعان بعد لجنة المال: جلسة الإثنين المقبل لبلورة ملاحظات الأطراف المعنيين حول اقتراح قانون تعويضات نهاية الخدمة وانضاج حل واقرار صيغة مقبولة تخدم العامل والموظف الذي حقوقه بمهب الريح
كنعان بعد لجنة المال: جلسة الأربعاء لتمكين البلديات في معالجة مسألة النفايات
بري يستقبل مستشارة رئيس جمهورية الغابون للشؤون القضائية
إسرائيل أداة تنفيذية للولايات المتحدة...خواجة: ما يجري مخطط اميركي صرف
كنعان بعد لجنة المال: اقرار قانون اعتبار العناصر الفارة من الأمن الداخلي بحكم المطرودين معدلا
تعرض أطراف بلدة كفرشوبا لإطلاق الرصاص مصدره موقع الجيش الإسرائيلي في رويسات العلم في مرتفعات البلدة
الخارجية البريطانية: استدعاء السفير الروسي إثر انتهاك روسيا غير المسبوق للمجال الجوي لحلف النيتو
نتنياهو: يجب نزع سلاح غزة كلياً وضمان عدم تهريب الأسلحة إليها أو صنعها فيها
دوليات
كوريا الشمالية تتحدى أميركا: وضعنا كدولة نووية لا رجعة عنه
صحة
بشرى الى مرضى التصلب اللويحي: هذه الأدوية ستكون متوفّرة على نفقة "الصحة"
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
وزير الصحة: الممرضات والممرضين هم الجنود المجهولون
مرتينوس يشكر المساهمين في تمويل "مستشفى قرطبا الحكومي"
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
اقتصاد
2:25 PM
كنعان: اقرار قانون اعتبار العناصر الفارة م...
أخبار محلية
12:20 PM
الرئيس عون زار أمير قطر: متضامنون معكم
أخبار محلية
12:03 PM
رئيس وزراء قطر لرجي: دولتنا ستبقى إلى جانب...
أخبار محلية
11:47 AM
اجتماع استثنائي للجبهة السيادية لمناقشة تط...
أخبار محلية
11:20 AM
الخليل: إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة بممارسا...
أخبار محلية
10:04 AM
رازي الحاج: حصر السلاح لوقف اعتداءات إسرائيل
عدل وأمن
9:38 AM
الحجار يعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدر...
خاص
12:27 PM
رغم مظاهرالتحالف.. دعوةللتهدئة ينقلها روبي...
خاص
12:06 PM
أيقن ان "الخطة"وضعت لتنفذ..الحزب عادالى تخ...
