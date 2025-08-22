عشية ذكرى انتخاب الرئيس الشهيد بشير الجميّل رفعت صورة جديدة للرئيس الشهيد، في ساحة ساسين – الاشرفية في حضور عدد من الفعاليات وأعضاء المكتب السياسي الكتائبي والمحازبين وأبناء المنطقة.

نجل الرئيس الشهيد النائب نديم الجميّل قال في كلمة القاها بالمناسبة: "في 23 آب 1982 انتخب بشير رئيسًا للجمهورية اللبنانية وانتقل من المقاومة اللبنانية التي دفعت شهداء ودمًا وكل ما عندها من أجل انتصار الدولة ولتأمين الحرية والأمن والمساواة لكل اللبنانيين".

أضاف: "في 23 آب انتصر بشير وانتصرت المقاومة وانتصر لبنان والدولة اللبنانية على كل الباط، انتصرنا على الغريب وعلى الفلسطيني الذي بدأ اليوم بالذات بتسليم سلاحه واليوم بالذات يمكننا ان نقول إن اتفاق القاهرة انتهت مفاعيله ولو كان بشير رئيسًا لوفّرنا على أنفسنا 40 عامًا من القهر والتعب والذل".

ولفت إلى أننا اليوم نحتفل بانتصار الدولة ومشروع الدولة بوجه كل من كان يحاول اغتيال الدولة وأهمهم نظام الأسد الذي رحل وهو حاول اغتيال بشير لأنه كان يحاول اغتيال مشروع البشير، اليوم رحل هذا النظام والمشروع باقٍ ودولة بشير الجميّل تبنى من جديد.

وتابع الجميّل: " 23آب 1982 -23 آب 2025 سنربط هذين التاريخين وسنكرّر الوعد الذي قطعناه لبشير بأننا سنبقى وسنستمر على خطى البشير لبناء الدولة والمؤسسات والجيش القوي الذي سيفرض سيطرته على كل الأراضي وسينزل بهيبته وقوته الذاتية ويزيل كل الحواجز التي ستقف بوجهه".

وشدد على أننا نريد قضاء حازمًا ودولة قوية متوجهًا لكل من يحاول أن يهوّل أو يهدّد بالقول: "صحيح أننا اخترنا الدولة والمؤسسات ولكننا قديسو هذا الشرق بخيار الدولة ونحن شياطينه إن لزم الأم، وأردف: "هذا خيارنا لذلك رفعنا الصورة بذكرى انتخاب بشير ومستمرون لبناء دولة قوية نحن مستمرون في العمل لبناء دولة قوية ولبنان الـ 10452 كلم مربع وبشير حي فينا.

ودعا الجميّل كل اللبنانيين إلى المشاركة في ذكرى استشهاد البشير في 14 أيلول.