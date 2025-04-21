Apr 21, 2025 3:31 PMClock
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نديم الجميّل معزيًا بالبابا: غادرنا بجسدِه، لكن روحه ستبقى حاضرة بيننا. فلترقد بسلام يا أبانا القدوس

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