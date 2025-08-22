Aug 22, 2025 6:16 PMClock
نديم الجميّل في خلال رفع صورة للرئيس الشهيد بشير الجميّل في ساحة ساسين - الاشرفية عشية ذكرى انتخابه: صحيح أننا اخترنا الدولة والمؤسسات ولكننا قديسو هذا الشرق بخيار الدولة ونحن شياطينه إن لزم الأمر

