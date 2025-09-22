6:08 AMClock
أخبار محلية
نديم الجميّل: على حزب الله أن يُسارع إلى تسليم سلاحه منعًا لإعطاء أي ذريعة لإسرائيل

كتب النائب نديم الجميّل عبر منصة أكس:" بعد الاعتداء الأليم واللاإنساني الذي وقع في بنت جبيل، بات على حزب الله أكثر من أي وقت مضى أن يسارع إلى تسليم سلاحه للدولة، تطبيقًا للقرارات الدولية والحكومية، ومنعًا لإعطاء أي ذريعة لإسرائيل لتبرير اعتداءاتها.
رحم الله الضحايا الأبرياء وألهم عائلاتهم العزاء والقوة".

