المركزية - ردًا على رئيس مجلس النواب نبيه بري، كتب النائب نديم الجميّل على "اكس":

" من حوَّل طائفةً بمعظمها إلى طرفٍ مشبوهٍ في نظر الدول العربيّة والغربيّة، ومن زجَّ بها في حروبٍ لا علاقة لها بها، ودمَّر بيوتها واقتصادها ومجتمعها، هو من قام فعليًّا بعزل الطائفة، لا من يطالب اليوم بحقّ المغتربين في التصويت للنوّاب الـ١٢٨".

أضاف: "إنّ ضمان حقّ جميع اللبنانيين في انتخاب نوّابهم ليس إلّا تأكيدًا على المساواة بين أبناء الوطن جميعًا".

وسأل: "فأين كان هذا “العزل” بين عامَي ٢٠١٨ و٢٠٢٢، حين كنتم، في ظلّ القانون نفسه، تُهيمنون على البلاد والعباد؟"