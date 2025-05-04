قبل الإدلاء بصوته في الإنتخابات البلدية والإختيارية، أكد النائب نديم الجميّل أن "هذه الإنتخابات هدفها أن تكون لمصلحة الشعب ولإنماء المناطق وتحسين الحياة اليومية لكل المواطنين، وبالنهاية الكلمة تعود للشعب وهو من يختار".

وقال: "هذه الانتخابات تغيّر الأوراق على الارض خصوصًا بعد التغيّرات في البلد والتغيرات الاقليميّة، ما يضع الحجر الأساس للتغيير الكبير المنتظر في الـ 2026".

ولفت إلى أنه "مع إعطاء الفرص الأنسب للمواطن وتعزيز التقارب بينه وبين مَن يمثله في النيابة والبلديات"، ودعا إلى إعادة النظر في مقومات قانون الانتخابات تمهيدًا لتحقيق لامركزية حقيقية".