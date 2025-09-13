أقامت عائلة الجميّل قداسا في كنيسة مار ميخائيل في بكفيا في الذكرى ال٤٣ لاستشهاد الرئيس بشير الجميّل، ترأسه راعي ابرشية انطلياس المطران أنطوان ابو نجم، وعاونه لفيف من الكهنة.

حضر القداس الرئيس أمين الجميل وعقيلته جويس، صولانج بشير الجميل وولداها النائب نديم ويمنى زكار، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، باتريسيا بيار الجميل وولداها أمين والكسندر، دانيا سجعان القزي وعدد من أبناء بكفيا واصدقاء بشير.

بعد الانجيل المقدس، ألقى المطران ابو نجم عظة، شدد فيها على معنى الشهادة من اجل الوطن، وقال: "من ٤٣ سنة، استشهد بشير الحلم وأصبح محطة مفصلية في تاريخ لبنان.لقد تحمّل المسؤولية في مرحلة صعبة. لقد كان رجل رؤيا وحكم، وكان يريد بناء دولة المؤسسات وإعطاء الكرامة لكل مواطن لبناني."

واضاف: "لقد تحدى بشير المنطق الطائفي الذي كان سائدا، وتحدث بإصرار عن ال١٠٤٥٢ كلم، لأنه كان يريد دولة قوية و موّحدة في حين كان كثُر ينادون بالتقسيم. وآمن أن لبنان لا يبنى إلا بمؤسسات قوية وحلم بجمهورية قوية لا تُحكم من الخارج، وكان حبه صادقا لوطنه. وقد فرض هيبة الدولة خلال ٢١ يوما، حيث استقامت المؤسسات، وعادت هيبة الدولة الى جميع الأراضي اللبنانية".

في إطار متصل، أشار النائب نديم الجميّل لـ"هنا لبنان” قبل القداس في بكفيا عن راحة نفس بشير الجميّل أن "السنة النكهة مختلفة وهذا القداس هو للصلاة على روح بشير وكل شهداء لبنان".

كما أكد أن "هذه السنة نحتفل بالذبيحة الإلهية وخاصة بعد رحيل كل الأنظمة التي قتلت بشير".

وأضاف: "لم نتوقف منذ 14 أيلول 1982 حتى اليوم عن محاولة تحقيق حلم بشير وصمدنا واليوم نستطيع أن نحلم أكثر".

وقال الجميّل: "نحيّي الرئيس جوزاف عون على موقفه وكلمته اليوم في ذكرى استشهاد بشير".

وختم قائلاً: "الاحتفال سيكون ضخمًا كملخص للـ 43 سنة، إضافة للأناشيد من المايسترو إيلي عليا بالإضافة الى عدد من الوثائقيات عن بشير والجميع مدعو غداً الساعة 8:30 في الأشرفية لإحياء هذه الذكرى".

وبعد القداس، تقبل افراد العائلة التعازي ثم توجه الجميع سيرا إلى مدافن بكفيا، حيث وضعوا اكاليل من الزهر والغار على ضريح الرئيس الشهيد.