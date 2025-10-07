المركزية - كتب عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "بين ٧ و٨ تشرين الأول ٢٠٢٣، اتُّخذ قرارٌ دمّر لبنان. لبنان الذي دفع أثمانًا باهظة كلّما انزلق في صراعات الآخرين، وجد نفسه رهينة أجنداتٍ خارجية لا تمتّ إلى مصلحته بصلة. لم يكن القرار لبنانيًا، ولا نابعًا من حساباتٍ وطنية، بل انعكاس لأوهامٍ ووعودٍ فارغة. مسؤوليتنا اليوم أن نقرأ الحدث بعينٍ وطنية لا بعين الاصطفافات، وأن ندرك أن الاستقرار لا يُصان بالشعارات، بل بالتمسّك بالدولة وبقرار حصر السلاح. والعبرة أن نبقى على طريق لبنان. طريق الدولة، والسيادة".