المركزية - كتبت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ندى البستاني على منصة "أكس": "للأسف، كل يوم في جريمة جديدة، والنسبة عم ترتفع بشكل مقلق، وبتفترض استنفار القوى الأمنية والبلديات لضبط الوضع ومنع المسبّبات. خسرنا جورج وليليان التحومي بجريمة مروّعة بغزير، راحوا ضحية الإجرام والفلتان الأمني. وعْد انو ما رح تنتهي هالقضية الا بمحاسبة المجرم. من مبارح عم تابع القضية مع وزير الداخلية يلي اكّد اتخاذ الإجراءات اللازمة. تعازينا الحارّة لعيلة الضحيتين".

