يعقد رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري، بالتعاون مع "منتدى التفكير الوطني"، ندوة صحافية حول "أزمة النزوح السوري في لبنان"، في العاشرة والنصف من قبل ظهر الاربعاء في 23 الحالي، وذلك لمناسبة صدور كتاب الدكتور علي فاعور "أزمة النزوح السوري، إدارة الأزمة ومخاطرها في لبنان"، في المركز الكاثوليكي للإعلام - جل الدّيب - قاعة المطران رولان أبو جودة.

ويتحدث في الندوة المطران العنداري، ويقدمها المحامي عمر الّزين، وتتضمن مداخلات للنواب: عبد الرحمن البزري، ملحم رياشي، جورج عطالله ومحمّد خواجة، اضافة الى كلمة مؤلّف الكتاب الدكتور علي فاعور، وشرح البيانات الإحصائيّة الواردة في الكتاب. على أن تكون كلمة الختام لمدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبده أبو كسم.