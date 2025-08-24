يعقد تجمع المحامين في حزب الله ندوة حقوقية دستورية الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 25 آب 2025 ، في دار نقابة الصحافة، تحت عنوان:

"قرارات الحكومة تحت مجهر الميثاقية ومتطلبات الشرعية الدستورية والدولية"

يتحدث في الندوة :

- الدكتور عقل عقل (المدير السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية – الفرع الخامس)

- الدكتور خليل حسين (استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية ومدير قسم الدراسات في مجلس النواب سابقا)

- الدكتور جمال واكيم (دكتور في تاريخ العلاقات الدولية)

يدير الندوة المحامي الاستاذ هاني ابراهيم.