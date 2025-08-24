2:45 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

ندوة حقوقية دستورية لمحامين في "الحزب"

يعقد تجمع المحامين في حزب الله ندوة حقوقية دستورية الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 25 آب 2025 ، في دار نقابة الصحافة، تحت عنوان:

"قرارات الحكومة تحت مجهر الميثاقية ومتطلبات الشرعية الدستورية والدولية"

يتحدث في الندوة :

-    الدكتور عقل عقل (المدير السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية – الفرع الخامس)

-    الدكتور خليل حسين (استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية ومدير قسم الدراسات في مجلس النواب سابقا)

-    الدكتور جمال واكيم (دكتور في تاريخ العلاقات الدولية)

يدير  الندوة المحامي الاستاذ هاني ابراهيم.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o