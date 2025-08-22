المركزية - يعقد تجمع المحامين في حزب الله ندوة حقوقية دستورية الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 25 آب 2025 ، في دار نقابة الصحافة، تحت عنوان:
"قرارات الحكومة تحت مجهر الميثاقية ومتطلبات الشرعية الدستورية والدولية"
يتحدث في الندوة :
- الدكتور عقل عقل (المدير السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية – الفرع الخامس)
- الدكتور خليل حسين (استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية ومدير قسم الدراسات في مجلس النواب سابقا)
- الدكتور جمال واكيم (دكتور في تاريخ العلاقات الدولية)
يدير الندوة المحامي هاني ابراهيم.