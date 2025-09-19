المركزية - وجهت جمعية "اليازا" نداء عاجلا إلى وزيري التربية الوطنية ريما كرامي والداخلية والبلديات أحمد الحجار، جاء فيه: "مع انطلاق العام الدراسي، لاحظت اليازا بدء تسجيل مخالفات جسيمة لقانون السير وقانون التنقل المدرسي رقم ٥٥١، مما يشكل خطراً مباشراً على سلامة الطلاب والمواطنين على حد سواء.

وقد رصد أحد نشطاء اليازا مخالفة خطيرة جداً، حيث قام أحد سائقي باصات إحدى المدارس الخاصة في منطقة بعبدا – طريق الرهبان (بالقرب من السفارة البولندية) بالقيادة عكس السير، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للحياة ويخالف كل القوانين المرورية".

وطالب اليازا قوى الأمن الداخلي بتطبيق القانون بكل صرامة، كما تدعو جميع السائقين ووسائل النقل المدرسي إلى الالتزام التام بقوانين السير لضمان سلامة الطلاب والمواطنين.

وأكدت "اليازا" ان "تاريخ المخالفة في الصورة المرفقة يعود الى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم ١٩ أيلول".