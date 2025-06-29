أطلع رئيس المجلس البلدي في قرطبا الأستاذ فادي مارتينوس، أعضاء في المجلس البلدي في جلسة تشاور ومناقشة، عن إطلاق مهرجان"Mar Elias Festival " في مناسبة عيد مار الياس، على مدى ثلاثة أيام يحييه نجوم الفن بينهم جو أشقر وماجد موصللي وذلك كتعبير شكر وإمتنان من الرئيس مارتينوس الى عائلات قرطبا.

وأكد الأستاذ مارتينوس، في بيان من مكتبه الإعلامي دعم البلدية للمهرجان الذي تنظمه لجنة مهرجانات قرطبا خلال شهر ٱب.

وأكد البيان دعم المخيمات الصيفية التي ستقيمها هيئات تربوية وكشفية ورياضية واجتماعية في قرطبا خلال هذا الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن حضور مهرجان Mar Elias Festival سيكون مجانيًا في أيام المهرجان الثلاثة في ١٨ و١٩ و٢٠ تموز المقبل.