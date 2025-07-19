رأى نائب رئيس مجلس إدارة "تاسك فورس" نجاد عصام فارس، أن "لبنان يقف أمام فرصة حقيقية للنهوض في عهد الرئيس جوزف عون والحكومة الحالية"، مشددًا على أن "المطلوب من جميع الأفرقاء على الساحة السياسية التعاون بمرونة لتجنيب البلاد الأخطار التي عانى اللبنانيون وما زالوا يعانون منها".

وأشار إلى أن "لبنان بحاجة ماسة إلى جهود ودعم عربي وغربي للنهوض على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي"، لافتًا إلى "وجود اهتمام دولي كبير بلبنان، لكن على المسؤولين في الداخل ملاقاة هذا الاهتمام بالتجاوب الفعّال والعمل الجاد".

وخلال استقباله عددًا من الفعاليات في دارته في بلدة بينو – عكار، شدّد على أن "الأنظار تتجه نحو تشغيل وتفعيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات"، معتبرًا أنه "يشكل رافعة اقتصادية وإنمائية وسياحية هامة لعكار والشمال ولبنان ككل". ودعا إلى "ضرورة إنهاء الدراسات والبدء بالأعمال التنفيذية، خصوصًا بعد تعيين الهيئة الناظمة للطيران المدني".

ولفت إلى أن "لبنان غني بتنوعه وعيشه المشترك"، معتبرًا أن "هذا التنوع يشكل صورة حضارية نفخر بها، وأن عكار تعد من أبرز النماذج المشرفة لهذا العيش الكريم".