أعلن مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل عن تحقيق الحركة فوزٍ في انتخابات الحكومة الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، حيث نجح خمسة مرشّحين للحركة من أصل ستة، إلى جانب فوز عددٍ كبيرٍ من المرشحين المدعومين من الحركة على المقاعد التمثيلية الأخرى.

كما يهنّئ المكتب طلاب حركة أمل على هذا الإنجاز اللافت حيث خاضوا الانتخابات منفردين، مؤكدًا أنّ هذا الفوز هو ترجمةٌ لثقة الطلاب بنهج الحركة ومسيرتها الوطنية، رغم كلّ التحدّيات والمصاعب التي يواجهها الشباب في حياتهم الجامعية والوطنية. كما أكّد المكتب أنّ نتائج الانتخابات تأتي تأكيدًا لتمسّك الطلاب بخطّ الإمام القائد السيّد موسى الصدر الذي قال إنّ الطالب هو عنوان بناء الوطن، وهو المفهوم الذي يشكّل الركيزة الأساسية في رؤية الحركة للعمل الطلابي.

من جانب آخر، شدّد المكتب على أنّ هذا الفوز يعكس تمسّك الشباب بتوجيهات دولة الرئيس نبيه برّي، الحارس الأمين لوحدة لبنان وصيغته الوطنية الجامعة، والضامن لمسيرة بناء دولة العدالة والكفاءة والمؤسّسات، بعيدًا عن الطائفية والمصالح الضيّقة.

وفي الختام، يتوجّه مكتب الشباب والرياضة المركزي بالشكر والتقدير إلى الطلاب الأوفياء الذين عبّروا عن وعيهم الوطني وانتمائهم لنهج حركة أمل، مؤكّدًا المضيّ قدمًا في العمل من أجل تعزيز دور الشباب اللبناني في الحياة الجامعية والعامة، وفاءً للأخ الرئيس نبيه برّي،

وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد السيّد موسى الصدر ورفيقيه.