Jul 11, 2025 5:32 PMClock
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نجاة مواطن جراء استهداف دراجته النارية من قبل مسيرة إسرائيلية في طيرهرما في أطراف ياطر

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