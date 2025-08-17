قالت النائبة نجاة عون صليبا في تصريح: حزب الله شريك أساسي في الحكومة، فقد صوّت على منحها الثقة ووافق على خطتها، وهو الموقّع الفعلي على اتفاق وقف إطلاق النار عبر حليفه نبيه بري. لذلك لم يكن موضوع سلاحه مفاجئًا له، بل الأمر الذي يشكّل المفاجأة الحقيقية هو إلزامه هذه المرّة بمهلة زمنية واضحة، بعدما اعتاد لسنوات طويلة على إطلاق الوعود الفارغة وتسويف الاستحقاقات من دون أي جدول زمني لتنفيذ التزاماته.

وأضافت: إن ضعفهم بات واضحًا، فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليوم هما شخصيتان وُجدتا لبناء المؤسسات وحمايتها، ولن يسمحا لأي طرف بتجاوز القانون أو المسّ بالنظام. وهذا المشهد يختلف جذريًا عمّا كان يحصل في الماضي، حين كانت الميليشيات تفرض سلوكها على حساب الدولة وتسعى لتقويضها خدمةً لمصالحها ونفوذها.