تعرّض شاب من عائلة الصوالحي لحادثة غرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء بمدينة طرابلس. وتمكّن عدد من المواطنين المتواجدين على الشاطئ من سحبه وإنقاذه في الوقت المناسب.

وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة إلى مكان الحادث، حيث قدّمت الإسعافات الأولية للشاب قبل نقله إلى مستشفى النيني لتلقي العلاج اللازم.