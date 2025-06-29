Jun 29, 2025 1:34 PMClock
متفرقات
  • Plus
  • Minus

نجاة شاب من الغرق في بحر الميناء بطرابلس

تعرّض شاب من عائلة الصوالحي لحادثة غرق أثناء ممارسته هواية السباحة في بحر الميناء بمدينة طرابلس. وتمكّن عدد من المواطنين المتواجدين على الشاطئ من سحبه وإنقاذه في الوقت المناسب.
وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة إلى مكان الحادث، حيث قدّمت الإسعافات الأولية للشاب قبل نقله إلى مستشفى النيني لتلقي العلاج اللازم.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o