May 8, 2025 12:37 PMClock
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نجاة امرأة وابنتها جراء اطلاق قوات اسرائيلية النار على سيارتهما على طريق كفركلا

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