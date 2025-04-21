أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدًا أن الرد الإسرائيلي لن يقتصر على اليمن، بل سيمتد إلى لبنان وبقية الجبهات.

وقال نتنياهو: "هزمنا المحور الإيراني في عدة جبهات، ونعلم جيدًا من يجب أن نقاتلهم."

أضاف: "بفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بقيادتي هزمنا محور الشر الإيراني".

وخصّ الحوثيين بالذكر، مشيرًا إلى أنهم يتلقون "ضربات قوية" من الحلفاء الأميركيين، متوعدًا بأن يكون الرد الإسرائيلي عليهم "قاسيًا".

وقال:"الحوثيون تفاخروا بإطلاق مسيرة اسمها يافا وأقول لهم يافا ليست محتلة وردنا الصارم عليكم آت".

ووجّه رسالة إلى لبنان، قائلا: "كل هجوم على إسرائيل سيُقابل بهجوم مضاد، وهذا يسري على لبنان كما على بقية الجبهات."



أضاف:"سنقوّض "حماس" في غزة وسنُعيد المختطفين ونُحقق أهدافنا كافة " معتبرا ان رئيس جهاز الأمن الداخلي "فشل فشلا ذريعا" إبان هجوم السابع من الأول.

ولفت الى اننا لن نقبل بقيام أي خلافة على شاطئ البحر المتوسط كما لن تحصل حرب أهلية في إسرائيل.