Aug 3, 2025 7:40 AMClock
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نتنياهو يمنع عقد جلسة النقاش التي طلبها زامير ويمنع عرض الخطط في شأن القتال في غزة والموافقة عليها

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