تحدّث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كاشفاً للمرة الأولى عن تفاصيل بشأن مجزرة تفجير "البيجر" واستهداف السيد حسن نصر الله في لبنان وأمور أخرى في المنطقة.



وقال، في مقابلةٍ نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "حدّدنا موعداً للحرب في الشمال، ثم اكتشفت أنّ حزب الله أرسل جهازَي بيجر للفحص في إيران".



وهنا، أضاف نتنياهو "سألت: متى حدث هذا؟ فأجابوني: قبل أسبوع. قلت: ماذا؟ على الفور جمعتُ رؤساء المؤسسة وقرّرنا تنفيذ عملية البيجرات".



وتطرق نتنياهو أيضاً إلى عملية استهداف السيد حسن نصر الله، إذ قال "كنا في جلسة كابينت ولم يكن هناك إجماع، فقلت إنني سأفكر في الأمر".

وتابع نتنياهو "سافرتُ إلى الأمم المتحدة لإلقاء خطاب، وعلى متن الطائرة اتصلت عبر خط آمن وقررت: سنفعل ذلك"، لافتاً إلى أنّه "لو قلنا للأميركيين إننا سنستهدف نصر الله لكان تسرّب الأمر خلال 5 دقائق".



وعلى صعيد الحرب على إيران، اعتبر نتنياهو أنّ "الأمر لم ينتهِ"، وأشار إلى أنّه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الماضي، مضيفاً بالقول: "نحن مستعدون لفعل ما يلزم إذا اقتضت الحاجة".



وبشأن الهجوم على قطر، ألمح نتنياهو إلى تعاون مع ترامب، وأفاد بأنّه أطلع الرئيس الأميركي على ذلك.



أمّا على صعيد مستقبله السياسي، فقد أوضح نتنياهو أنّه يعتزم الترشح في الانتخابات القريبة، وقال "أؤمن بأنني سأنجح".

وفي هذا الإطار، نشرت "معاريف" نتائج استطلاع رأي أظهر أنّ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى الإسرائيليين "عزّز الائتلاف الحكومي الحالي بـ4 مقاعد".