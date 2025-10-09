Oct 9, 2025 6:25 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو يقول إنه سيدعو الحكومة للاجتماع لإقرار الاتفاق مع حماس بشأن غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o