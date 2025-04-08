Apr 8, 2025 10:48 PMClock
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نتنياهو يصف قرار المحكمة العليا بإبقاء رئيس الشاباك في منصبه بـ "المحير"

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