Sep 1, 2025 9:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نتنياهو يشكر ترامب وروبيو على "وضوحهما الأخلاقي" بشأن رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o